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'Tercih edilmeyen' okulun öğrencileri, sanayi esnafının ilk tercihi

BURDUR'un Bucak ilçesindeki meslek lisesi, velilerin tercih etmemesi nedeniyle 800 öğrenci kapasitesinin 4'te 1'iyle eğitim veriyor. Bucaklı sanayiciler tarafından ise mezun öğrencilere 25 bin lira maaşla iş garantisi verilen lisede, Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin sıra ve masa üretildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 11:34, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 11:36
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'Tercih edilmeyen' okulun öğrencileri, sanayi esnafının ilk tercihi

Bucak Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, çeşitli atölyeleriyle tornadan kaynağa, mobilyadan demir üretimine birçok alanda üretim yapılıyor. 800 öğrenci kapasitesine rağmen 250 öğrenciye eğitim verilen lise, bölgedeki sanayicinin de ihtiyaçlarını karşılıyor. Bölge esnafının tercihleri arasında yer alan liseden mezun olanlar, 25 bin lira maaşla işbaşı yaptırılıyor.

3'TE 1 FİYATA BAKANLIĞA SATILDI, TASARRUF YAPILDI

Lise son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihalesini alarak, Türkiye'deki meslek liseleri arasında bir ilki başardı. Bakanlık, liseye 5 bin sıra ve öğretmen masası siparişi verdi. Öğrenciler tarafından önce metal aksamları, ardından ahşap bölümü tamamlanan siparişler bakanlığın depolarına gönderildi.

Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Camcıoğlu, öğrencilerin büyük özveriyle hem eğitim aldıklarını hem de meslek sahibi olduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın siparişi üzerine çalışan öğrencilerin sıra, masa, sandalyeleri tamamlayıp teslim ettiğini söyleyen Camcıoğlu, "5 bin sıra, masa, sandalye yapılarak teslim edildi. Bunların maliyeti bizim açımızdan daha düşük. Hem kamu tasarrufu açısından hem de öğrencilerimiz pratik yapıyor. Devletimize 3'te 1 maliyetle ürün temin etmiş oluyoruz ve tasarruf sağlanıyor" diye konuştu.

'2 BİN KİŞİYE İHTİYACIMIZ VAR'

Mezun öğrencilerin tamamına iş garantisi verdiklerini belirten Bucak Ticaret Odası Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, "Ara eleman değil, bu kardeşlerimiz aranan eleman. Hepsine iş garantisi veriyoruz. Bucak sanayisi Türkiye'nin her yerinde tanınır. Buradan mezun olan öğrencilerimiz direkt işe giriş yapabiliyor" dedi.

Meçikoğlu, yeni eğitim ve öğretim döneminde kayıt yapılırken 800 kapasitenin tamamının dolmasını ümit ettiklerini söyledi. Meslek lisesinden mezun oldukları için öğrencilerin elinde birer altın anahtar olduğunu kaydeden Hasan Yalçın Meçikoğlu, "25 bin liraya işe başlayacaklarının garantisini veriyorum. 2 bin kişiye ihtiyacımız var. Bölgemiz büyük" dedi.

Bucak Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayşe Ünal da okul mevcudunun düşük olmasının öğrenci velilerinden kaynaklandığını söyledi. Ünal, "Normalde 800 öğrencimiz olması lazım. Ancak 4'te 1 kapasitemiz şu anda. Bölgede öğrenci velilerimizin okula bakış açısından kaynaklanıyor. Zamanla bu düşüncenin değişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Bucak Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya'dan da öğrenci alabiliyor. Yatılı eğitim imkanı da sunan liseden mezun olan öğrenciler, kendi iş yerini açma belgesine de sahip oluyor. Annesinin kendisine her zaman destek olduğunu ve liseyi tercih ederken de yanında olduğunu anlatan 12'nci sınıf öğrencisi Muhammet Ali Coşkun, "Severek tercih ettim. Mobilya bölümünü okuyorum. Sıra, masa, dolap yapıyorum. Hedefim kendi iş yerimi açarak çalışmak" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yakup Can Yeter de mesleğinden memnun olduğunu söyledi. Yeter, "İş sıkıntısı çekmeyeceğimi düşünüyorum. İstersem bir yerde usta olurum, istersem de kendi iş yerimi açıp çalışabileceğim" diye konuştu.

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