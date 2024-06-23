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Bakan Uraloğlu: Bayramda 7 milyon 428 kişi demir yollarını kullandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14-22 Haziran tarihleri arasında yüksek hızlı trenler (YHT), anahat, bölgesel trenler ve kent içi raylı sistem projelerinden 7 milyon 519 bin 428 vatandaşın yararlandığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 13:30, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 13:37
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Bakan Uraloğlu: Bayramda 7 milyon 428 kişi demir yollarını kullandı

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların artan seyahat taleplerini karşılamak için YHT, anahat ve bölgesel trenlerde ilave seferler ile ek vagonlar konulduğunu ve kent içinde de Marmaray, Başkentray, İzban, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında bayram süresince ücretsiz hizmet verildiğini belirtti. Uraloğlu, 14 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında demir yolu projeleri ile toplam 7 milyon 519 bin 428 yolcu taşındığını kaydetti.

Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave yüksek hızlı tren setleri sefere konularak toplam 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, "14-22 Haziran tarihleri arasında YHT hatlarında hizmet veren yüksek hızlı trenlerimiz ile 326 bin 819 vatandaşımız seyahat etti. Bayram tatilinin başlangıcı olan 14 Haziran tarihinde de 39 bin 962 yolcu ile yüksek hızlı trenlerle taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık" dedi.

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