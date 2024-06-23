Kaldırımda yürüyen 2 gencin öldüğü kazada 3 araç sürücüsü tutuklandı

Kaza, 20 Haziran saat 21.30 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. G.K. yönetimindeki 41 GK 691 plakalı cip, S.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Savrulan cip kaldırıma çıkıp burada yürüyen Muhammed Ali Kraan ile Ayberk Erkut'a, ardından da duvara çarparak takla attı. Kazada Kraan ve Erkut yaşamını yitirdi.

İLK MAAŞINI ALMIŞ

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Ali Kraan'ın Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olduğu ve özel bir firmada çalışmaya başladığı ve ilk maaşını geçen günlerde aldığı öğrenildi. Krann'nın cenazesi İstanbul Esenyut'da toprağa verildi

SINAVA HAZIRLANIYORDU

Ailesinin tek çocuğu olan Ayberk Erkut'un ise yurt dışında 2 yıl tıp eğitimi aldığı, bu yıl ülkesine geri dönerek üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi. Erkut'un cenazesi ise Tınaz Tepe Orta Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazma Kent Mezarlığında toprağa verildi.

3 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarında yaptıkları incelemede S.A. ve 81 ACC 964 plakalı otomobilin sürücü İ.Ö.'nün trafikte hatalı sollama yaparak ilerlediklerini ve kazaya sebebiyet verdiklerini tespit etti. G.K. ile otomobil sürücüleri S.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı. 3 sürücü polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cip sürücüsü G.K. 'Taksirle ölüme sebebiyet verme', S.A. ile İ.O. ise 'Kazaya sebebiyet vermek ve hatalı sollama' suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.