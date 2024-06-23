Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King şubelerine saldırı
Diyarbakır'da bir grup, Starbucks ve Burger King şubelerine saldırı düzenledi. Gazze lehine tekbir getiren "Cenk, cihat, şehadet" sloganları atan grup girdikleri iş yerlerinde maddi hasar oluşturdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 15:16, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:19
Bir grup genç dün akşam saatlerinde (22 Haziran) Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Starbucks ve Sur ilçesindeki Burger King şubelerine eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi.
Gazze'de yaşananlara tepki göstermek amacıyla yapılan saldırılarda grup tekbir getirerek "cenk, cihat, şahadet" sloganlarıyla girdikleri iş yerlerinde maddi hasar oluşturdu.
İsrail aleyhine slogan atarak iş yerlerine saldıran grup ile bazı müşteriler arasında gerginlik yaşandı.