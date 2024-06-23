Hastane önünde bıçaklı kavga: 5 yaralı

Hastane önünde karşı karşıya gelen iki grup burada da bıçaklı kavgaya karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesi Köprüçay ile Karasungur köyü arasında çıkan kavganın devamı hastane önünde sürdü.

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