Mardin'deki balyozlu cinayetin nedeni ortaya çıktı

Olay, dün sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından küçük balyoz ve sopayla dövülerek öldürüldü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şüphelilerin Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet olduğu belirlendi.

Şüpheliler, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada da 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'YAKINLARININ KAVGASI, ONA YANSIDI'

DHA'ya konuşan Resul Derin'in avukatı Gurbet Bilbay, şüphelilerin daha önce de Derin'i tehdit ettiğini belirterek, "Derik ilçesinde daha önce gençler arasında bir kavga oluyor ve kavgada yaralanan bir kişi yoğun bakıma kaldırılıyor. Zaten benim müvekkilimin kavga ile bir alakası yok. Müvekkilim evinden takip ediliyor ve arkasından ölümcül darbeler vuruluyor. Eziyet ederek bu işlemi, eylemi gerçekleştiriyorlar. Müvekkilim 4 çocuk babasıdır ve hiçbir şekilde olayda bir alakası yoktur. Sadece yakınlarının köyde yaptıkları kavga, ona yansımış. Zaten 1 ay öncesinde de tehdit edilmişti. Olayla alakası olmayan günahsız bir insan infaz edildi. Sırf soyadı aynı olduğu için bu infazı gerçekleştirdiler. Biz elimizden geleni yapacağız. Hukuki açısından sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.