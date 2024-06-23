Park edilmek istenen otomobil denize düştü

Sürücü, son anda kendisini araçtan dışarıya attı, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

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