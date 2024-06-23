Park edilmek istenen otomobil denize düştü
Fatih'te sürücüsünün sahilde park etmek için manevra yaptığı otomobil denize düştü. Sürücü Murat G, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 15:30, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:31
Ayvansaray Haliç'te Murat G, 35 ABS 704 plakalı otomobilini sahilde park etmek istedi.
Sürücüsünün manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Haliç'e düştü.
Sürücü, son anda kendisini araçtan dışarıya attı, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından vinç yardımıyla denizden çıkarılan araç otoparka çekildi.
Sürücü Murat G, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.