Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin çağrıda bulundu. Atalay, "Enflasyonun durdurulması, asgari ücrette de iyileştirme yapılması lazım." dedi.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 15:38, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:39
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücrete ara zam açıklaması geldi.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Atalay, enflasyon durdurulmazsa asgari ücrette yapılacak iyileştirmenin hükmünün 1 ay bile sürmeyeceğini belirtti.
"Son yılların en zor en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz." diyen Türk-İş Başkanı, "Ben 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim." ifadesini kullandı.
Atalay, "İşçi, işçi emeklisi ve asgari ücretlinin durumu düzeltilmeli." çağrısı yaptı.