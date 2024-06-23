Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücrete ara zam açıklaması geldi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Atalay, enflasyon durdurulmazsa asgari ücrette yapılacak iyileştirmenin hükmünün 1 ay bile sürmeyeceğini belirtti.

"Son yılların en zor en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz." diyen Türk-İş Başkanı, "Ben 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim." ifadesini kullandı.

Atalay, "İşçi, işçi emeklisi ve asgari ücretlinin durumu düzeltilmeli." çağrısı yaptı.