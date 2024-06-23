Tatili bitti, Bodrum'da 8 günde 9 bin 400 ton toplandı

Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerden bir bölümü önemli turizm merkezlerinden Bodrum'daki sahil ve mesire alanlarını tercih etti.

Tatilciler nedeniyle ilçede nüfus yoğunluğu artarken, sahiller ve mesire alanları doldu.

Otellerin de yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram sonrası ise tatilciler dönerken, geriye çöpleri kaldı.

Bodrum'da nüfus yoğunluğu nedeniyle çöp sorunu yaşandı.

Bazı noktalarda çöp yığınları oluştu.

Belediye başta plajlar olmak üzere bayram tatili boyunca ilçe genelinde 340 personel ve 169 araçla yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.

ÇÖP ORANI YÜZDE 33 ARTTI

Günde ortalama 150 ton bahçe atığının toplandığı ilçede bu oran, bayram tatilinde yüzde 33 artışla 200 tona çıktı.

Günde ortala 690 ton toplanan atık miktarı ise bu süreçte 975 ton oldu.