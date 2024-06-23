Diyarbakır Valiliği darp iddialarını yalanladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğince, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan "anız yangını bölgesinde bir gencin darbedildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan "Yangın bölgesinde valiye, 'yalan söylüyorsunuz' diyen genç darbedildi" iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Vali Ali İhsan Su'nun dün Köksalan ve Yazçiceği mahallelerinde Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında yaşanan arazi yangınında hayatını kaybeden vatandaşların taziyesine katıldığı aktarılan açıklamada, Su'nun, taziye programı sırasında ailelerin acılarını paylaştığı, gerekli destek ve yardımların sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı:

"Ziyaret esnasında taziye yerinde bulunan bir vatandaş tepkili söylemlerde bulunmuş, cenaze yakınları da yapılan bu tepkinin kendilerine yönelik bir hakaret olduğunu dile getirmişler, taziye yerinde bu şekilde söylemlerin doğru olmadığını ifade etmişlerdir. Sayın Valimizin korumaları ile S.Ç. arasında herhangi bir darp olayı yaşanmamıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla yangında mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bu arada, darbedildiği iddia edilen gencin jandarmaya başvurarak haberi yapanlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.



