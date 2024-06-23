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Hakan Çalhanoğlu: Arda idmanda kasığından sakatlık yaşadı

Portekiz mağlubiyeti sonrası konuşan A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu "Dünkü maç dünyanın sonu değil. Şanssızlıklar oldu, istemediğimiz şeyler oldu ama bunlar futbolda var. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde bir maç var. Bir beraberlik bile bize yetebilir." dedi. Çalhanoğlu, Arda Güler'in idmanda sakatlık geçirdiğini de açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 19:02, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 19:03
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Hakan Çalhanoğlu: Arda idmanda kasığından sakatlık yaşadı

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Cenk Tosun, 3-0'lık Portekiz yenilgisi sonrası konuştu.

"DÜNKÜ MAÇ DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Çalhanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dünkü maç dünyanın sonu değil. Şanssızlıklar oldu, istemediğimiz şeyler oldu ama bunlar futbolda var. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde bir maç var. Bir beraberlik bile bize yetebilir. Takımımız buna inanıyor. Önümüze bakacağız, önümüze bakmak zorundayız. İnşallah bu gruptan çıkacağız.

Sahada çok koşan, çok mücadele eden ama istediği sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef. İnsan bazen duygusal oluyor ama oraya bağlamayacağım. Ben her zaman takımın iyi olmasını istiyor. Hocanın kararı oynatırsa oynarım."

"ARDA GÜLER NEDEN OYNAMADI?"

Çalhanoğlu, "Arda Güler neden oynamadı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Arda bizim için çok değerli. Siz idmanlarda ne olduğunu bilmiyorsunuz, Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Arda idmanda kasığından sakatlık yaşadı, bu yüzden oynamadı. Burada hocamızı korumam gerekiyor. Hoca onu korumak için beraber karar alarak oynatmadı. Hoca bunu dışarıya yansıtmak istemedi."

"HAZIRIM VE OYNAMAK İSTİYORUM"

Tosun ise "Ben oynamaya hazırım. Mental ve fiziksel olarak da iyi durumdayım. Başımızda bir hoca var, onun kararları doğrultusunda ilerliyoruz. Biz burada Türk bayrağını temsil ediyoruz. Hocanın kararına saygılıyım ama ben oynamak için hazırım ve oynamak istiyorum." dedi.

"Zor bir sakatlık atlattım." diyen Yüksek ise "60 gündür sahaya çıkmıyordum. Ama hocamızla konuştuğumuzda oynatmak istediğini söyledi. Şu anda iyi hissediyorum. Yavaş yavaş oynamaya başlacağımı biliyorum ama son kararı hocamız verecek." ifadelerini kullandı.

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