Batman'da havai fişek atarak yangına neden olan 3 kişi yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da havai fişek atarak yangın çıkmasına neden olduğu ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Haziran'da saat 00.40'ta, bir araç içerisinde bulunan 3 kişinin ev, bahçe ve arazilere yakın bir bölgede havai fişek attığı ve bunların yangına neden olduğu bildirildi.

Açıklamada, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda araç içerisindeki 3 kişinin yakalandığı aktarıldı. Haklarında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapılan şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

Ekiplerin, yangınlara karşı duyarlı ve dikkatli bir şekilde kamera sistemleri ile 24 saat esasına göre aralıksız kontrollerini sürdüreceği kaydedildi.











