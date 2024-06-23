Jet skiden düşen genç hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye iki jandarma asayiş timi ile bot timi sevk edildi.

İznik Gölü'ne jet ski ile açılan Onur I. (23) ve Kübra Özdemir (25), aracın devrilmesi sonucu göle düştü.

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