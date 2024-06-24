24 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir Şehitler Anıtı'nı, Mücahit Müzesi'ni ziyaret edecek, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilecek, Cezayir Uluslararası Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Cezayir)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Cezayir Ticaret Heyeti açılış etkinliğine iştirak edecek.

(Cezayir)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. B Grubu'nda Arnavutluk-İspanya ve Hırvatistan-İtalya müsabakaları yapılacak.

(Düsseldorf/Leipzig/22.00)

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile yapacağı üçüncü maçın hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

(Barsinghausen)

3- Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(Düzce/17.00)