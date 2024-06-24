Yeni anayasa mesaisi: Kurtulmuş, partilerle görüşmeyi sürdürecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'yeni anayasa' çalışmaları Kurban Bayramı'nın hemen ardından devam edecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamentoda grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmelerini sürdürecek.

Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa' ziyaretlerine Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle başladı.

Kurtulmuş, grubu bulunmayan partilerle görüşmeyi sürdürecek

Meclis Başkanı Kurtulmuş daha sonra Meclis'te temsil edilen ancak grubu bulunmayan 8 partiden 5'inin yöneticisi ile bir araya geldi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından da grubu olmayan 3 siyasi parti ile görüşecek.

Numan Kurtulmuş daha sonra sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri ile bir araya gelecek. Yeni ve sivil anayasaya ilişkin görüşlerini alacak.

Bu arada siyasi partilerin, yeni ve sivil anayasa konusunda tekliflerini olgunlaştırması bekleniyor. 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında içeriğe dair görüşmelere geçilmesi hedefleniyor.