Tokat'ta silahla vurulan kadın öldü, eşi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 07:38, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 07:31
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Umurlu köyünde Erdoğan Y. (53) ile Selahattin T. (49) arasında su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdoğan Y, Selahattin T. ve eşi Esme T'ye (44) tabancayla ateş etti.
Yaralanan karı koca, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esme T, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Selahattin T. ise hastanedeki tedavisinin ardından Tokat'a sevk edildi.
Şüpheli Erdoğan Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.