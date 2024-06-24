Tokat'ta silahla vurulan kadın öldü, eşi yaralandı

Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
CHP'nin ekonomi kurmayları Şimşek'le görüşecek
CHP'nin ekonomi kurmayları Şimşek'le görüşecek
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi!
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi!
Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular
Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular
Erdoğan liderliğinde kritik MYK! AK Parti'nin yol haritası belirlenecek
Erdoğan liderliğinde kritik MYK! AK Parti'nin yol haritası belirlenecek
AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede
AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede
Kayıt dışı böyle bitecek
Kayıt dışı böyle bitecek
Yeni anayasa mesaisi: Kurtulmuş, partilerle görüşmeyi sürdürecek
Yeni anayasa mesaisi: Kurtulmuş, partilerle görüşmeyi sürdürecek
Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti
Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
30 bin kişilik ilçe, yarım milyon kişiyi ağırladı: 450 ton çöp toplandı
30 bin kişilik ilçe, yarım milyon kişiyi ağırladı: 450 ton çöp toplandı
Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi
Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı
Murat öğretmen, son kez saçlarını kanser hastaları için bağışladı
Murat öğretmen, son kez saçlarını kanser hastaları için bağışladı
AK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
AK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Ankara'da önemli görüşme: CHP heyeti, Bakan Şimşek'le görüşecek
Ankara'da önemli görüşme: CHP heyeti, Bakan Şimşek'le görüşecek
Meslek liselilerin ürettiği makineler, atıkları ekonomiye kazandırıyor
Meslek liselilerin ürettiği makineler, atıkları ekonomiye kazandırıyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı
Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı
Yüzde 25'lik artış sınırı sona eriyor! Kiracıların hakları neler?
Yüzde 25'lik artış sınırı sona eriyor! Kiracıların hakları neler?
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Tokat'ta silahla vurulan kadın öldü, eşi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 07:38, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 07:31
Yazdır
Tokat'ta silahla vurulan kadın öldü, eşi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Umurlu köyünde Erdoğan Y. (53) ile Selahattin T. (49) arasında su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdoğan Y, Selahattin T. ve eşi Esme T'ye (44) tabancayla ateş etti.

Yaralanan karı koca, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esme T, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selahattin T. ise hastanedeki tedavisinin ardından Tokat'a sevk edildi.

Şüpheli Erdoğan Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber