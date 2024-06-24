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Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular

Bayram tatili sonrası Meclis yoğun bir gündem ile açılacak. Meclis'in ana gündem maddelerini ise ekonomi ve dokuzuncu yargı paketi oluşturacak. Asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulamasını içeren yeni vergi paketinin de Meclis'e diğer hafta sunulması bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 08:22, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 08:22
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Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular

Yeni haftada önemli ekonomik veriler açıklanacak. Piyasaların ve yatırımcıların gözü Merkez Bankası'nda olacak.

Merkez Bankası, pazartesi günü haziran ayı imalat sanayi kapasite oranı ile reel kesim güven endeksini açıklayacak.

Para Politikası Kurulu, haziran ayı faiz kararını duyuracak. Kurul, mayısta politika faizi oranını yüzde 50'de sabit tutmuştu.

Kurulun karar metninde yer alacak mesajlar da oldukça önemli olacak.

Ekonomiyi ilgilendiren birçok veri açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan da ekonomiyi ilgilendiren birçok veri gelecek.

Pazartesi günü haziran ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklanacak.

Çarşamba günü ise mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri belli olacak.

Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verisi de perşembe günü açıklanacak. Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri ise cuma günü duyurulacak.

Mayıs ayında kurulan ya da kapanan şirketlere ilişkin istatistikler de açıklanacak veriler arasında. 2023 yılına ilişkin çalışma hayatı verileri de cuma günü belli olacak.

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