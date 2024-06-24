Erdoğan liderliğinde kritik MYK! AK Parti'nin yol haritası belirlenecek

Sabah Gazetesi'nden Hakan Tekin'in haberine göre 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası ilk iş gününde AK Parti MYK bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak.

9. yargı paketi, öğretmenlik yasası ve sokak köpekleri ile ilgili teklifin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 26 Haziran çarşamba günü ise AK Parti Grup Toplantısı yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi bakanlıkta kabul edecek. 1-2 Temmuz'da AK Partili belediye başkanları Kızılcahamam'da istişare kampında buluşacak.

31 Mart seçim sonuçlarının detaylı olarak masaya yatırılacağı toplantıda Erdoğan da kapsamlı bir değerlendirme yapacak.

AK Parti, Pazar günü sona erecek dokuz günlük bayram tatilinin ardından çalışmalarını aynı tempoyla sürdürecek. Parti kurmayları, hafta başı MYK toplantısında bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü MYK'yı toplayacak. Erdoğan, MYK üyelerinin bayram tatili süresince saha gözlemlerini dinleyecek.

Toplantıda ay sonu yapılması planlanan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da masaya yatırılacak, izlenecek yol haritası belirlenecek.

30 Haziran'da başlayacak kampta, sekiz bakan sunum yapacak.