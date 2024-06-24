Kırmızı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ali Yerlikaya bayram tatili süresince ise 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si gri kategorideki 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini de paylaştı.

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