2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 55, Elektrik Üretim A.Ş ise 251 personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 09:12, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:22
Elektrik Üretim A.Ş'nin ilanı için son başvuru tarihi 30 Haziran 2024
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilanı için son başvuru tarihi: 8 Temmuz 2024
Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü 251 İşçi Alacak
Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü 251 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 30 haziran 2024
TÜİK, 55 sözleşmeli personel alacak
TÜİK, 55 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 temmuz 2024
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