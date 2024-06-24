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CHP'nin ekonomi kurmayları Şimşek'le görüşecek

CHP'nin ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün biraraya gelecek. Görüşmede, CHP heyeti, asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini iletecek. Ayrıca, emekli maaşı, vergi reformu ve TÜİK verileri gibi başlıklar da gündeme gelecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 09:22, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:23
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CHP'nin ekonomi kurmayları Şimşek'le görüşecek

Ankara'da yeni haftanın ilk günü, önemli bir görüşme var.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge Bakanı Yalçın Karatepe ile saat 10.00'da bakanlıkta bir araya gelecek.

Heyette ayrıca CHP'yi temsilen iki ekonomi kurmayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de olacak.

CHP heyeti ziyaret öncesi, Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı. Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı "vergi reformu" paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı.

CHP'li kurmaylar ayrıca "acil önlem alınması gereken konular" olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanına sunacak. Öne çıkan konular asgari ücret ve emekli maaşı.

CHP'li Yalçın Karatepe, Temmuz'dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP'li kurmaylar tarafından gündeme getirelecek.

Şimşek'in CHP heyeti ile görüşme kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede alınmıştı.

CHP'nin gölge kabinesinde yer alan isimler daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.

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