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Altının gramı 2 bin 452 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yatay başlamasının ardından 2 bin 452 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 09:52, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:53
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Altının gramı 2 bin 452 liradan işlem görüyor

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşeşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 2 bin 451 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 452 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 280 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 324 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerinin devam ettiğini ifade ederek, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Haftanın son işlem gününde Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları değiştirebileceğini söyledi.

Yoğun veri gündeminin hakim olacağı haftaya başlarken, para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 72 ve kasımda yüzde 91 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 84 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, yurt içinde gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin 27 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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