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Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını değerlendirme ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık aşaması olan mesleki çalışmalarımıza bugün başlıyoruz" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 10:08, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:08
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Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin bu yılki mesleki çalışma programını, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin incelenmesine ayırdı.

Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlere seminer çalışmalarında kolaylık dileyerek şunları kaydetti;

Değerli meslektaşlarım, Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını değerlendirme ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık aşaması olan mesleki çalışmalarımıza bugün başlıyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza seminer çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bakanlık olarak bu seminer döneminde yeni müfredatı tanıtmak ve yeni eğitim yaklaşımımız hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirmek ana hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca öğretmenlerimizin yeni öğretim programlarının felsefi altyapısına hakim olması maarif anlayışımız için çok değerlidir. Bu vesileyle mesleki çalışma döneminin sizler için en verimli şekilde geçmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.

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