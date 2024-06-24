ÖSYM'den, YKS bilgilerinin güncellemesi için duyuru
ÖSYM, internet sitesinden 2024-YKS başvurularında, e-okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında (28 Haziran 2024 tarihi saat 16.00'ya kadar) okul müdürlüklerine açılacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 10:54, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:27
Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.
https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri, https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebilecektir.
İlgili okul müdürlüklerine önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI