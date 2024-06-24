Hatay'da 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak

Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
CHP'nin ekonomi kurmayları Şimşek'le görüşecek
CHP'nin ekonomi kurmayları Şimşek'le görüşecek
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi!
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi!
Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular
Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular
Erdoğan liderliğinde kritik MYK! AK Parti'nin yol haritası belirlenecek
Erdoğan liderliğinde kritik MYK! AK Parti'nin yol haritası belirlenecek
AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede
AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede
Kayıt dışı böyle bitecek
Kayıt dışı böyle bitecek
Yeni anayasa mesaisi: Kurtulmuş, partilerle görüşmeyi sürdürecek
Yeni anayasa mesaisi: Kurtulmuş, partilerle görüşmeyi sürdürecek
Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti
Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
30 bin kişilik ilçe, yarım milyon kişiyi ağırladı: 450 ton çöp toplandı
30 bin kişilik ilçe, yarım milyon kişiyi ağırladı: 450 ton çöp toplandı
Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi
Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı
Murat öğretmen, son kez saçlarını kanser hastaları için bağışladı
Murat öğretmen, son kez saçlarını kanser hastaları için bağışladı
AK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
AK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Ankara'da önemli görüşme: CHP heyeti, Bakan Şimşek'le görüşecek
Ankara'da önemli görüşme: CHP heyeti, Bakan Şimşek'le görüşecek
Meslek liselilerin ürettiği makineler, atıkları ekonomiye kazandırıyor
Meslek liselilerin ürettiği makineler, atıkları ekonomiye kazandırıyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı
Şırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı
Yüzde 25'lik artış sınırı sona eriyor! Kiracıların hakları neler?
Yüzde 25'lik artış sınırı sona eriyor! Kiracıların hakları neler?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hatay'da 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak

Hatay'ın Erzin ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 488 kalıcı konutun inşası sürüyor. Konutların anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 11:28, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:29
Yazdır
Hatay'da 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Başlamış Mahallesi'nde yapılan konutların inşaatında yüzde 40 seviyesine gelindi.

Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ilçede 818 binanın hasar gördüğünü söyledi.

TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutların inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Özaydın, şöyle konuştu:

"Merkezde ikamet eden vatandaşlarımız için zemin artı 2 ve zemin artı 3 kat olacak şekilde yeni yapılan devlet hastanemizin yanında 488 adet TOKİ konutlarımız var. Depreme son derece dayanıklı ve vatandaşlarımızın kullanımına uygun kullanışlı binalar olacak. 29 Ekim'de de anahtar teslimi yapılacak."

Özaydın, burada vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek çocuk parkları, oyun alanları, mescitler, okullar ve sosyal donatı alanlarının yer alacağını söyledi.

Kırsal mahallelerde yaşayan depremzedeler için de 121 köy konutunun yapımının sürdüğünü anlatan Özaydın, konutların hızlıca teslim edileceğini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber