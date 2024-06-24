Bayram tatilinde Seferihisar'ın nüfusu 8 kat arttı

Kurban Bayramı'nda, Ege kıyılarına özellikle başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden tatilci akın etti.

60 bin nüfusu olan 'Sakin Şehir' Seferihisar'da tatilci sayısıyla birlikte nüfus 8 katına ulaşarak yaklaşık 480 bine dayandı.

9 günlük tatilde binlerce aracın giriş yaptığı ilçede sahiller doldu. Halk plajlarında neredeyse adım atacak yer kalmadı.