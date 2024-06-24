Bayram tatilinde Seferihisar'ın nüfusu 8 kat arttı
İzmir'in Seferihisar ilçesi, Kurban Bayramı süresince ziyaretçi akınına uğradı. İlçenin 60 bin olan nüfusu yaklaşık 480 bine ulaştı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 11:37, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:38
Kurban Bayramı'nda, Ege kıyılarına özellikle başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden tatilci akın etti.
60 bin nüfusu olan 'Sakin Şehir' Seferihisar'da tatilci sayısıyla birlikte nüfus 8 katına ulaşarak yaklaşık 480 bine dayandı.
9 günlük tatilde binlerce aracın giriş yaptığı ilçede sahiller doldu. Halk plajlarında neredeyse adım atacak yer kalmadı.