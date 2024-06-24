Anadolu Üniversitesi'nden kamu kaynaklarının verimli kullanımına yönelik örnek çalışmalar

Geleneksel üretim sistemlerine oranla daha az enerji tüketimi sayesinde Anadolu Üniversitesi, yeşil bir gelecek için rekor tasarruf sağladı. Bu tasarruflar sayesinde her akademik dönem için yaklaşık 11.000 ağacın kesilmesi önlendi, 5 tondan fazla atık plastiğin doğaya karışmasının önüne geçildi ve ulaşım ihtiyacının azalmasıyla binlerce ton CO2'in doğaya salınması engellendi.



Enerji Verimliliği Çalışmaları ve Atık Azaltımı



Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın liderliğinde yürütülen enerji verimliliği çalışmaları da önemli sonuçlar verdi. 2019-2022 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucunda ortalama %23,25 enerji tasarrufu sağlandı. Bu dönemde her yıl 2,6 milyondan fazla pet bardak, 1,6 milyondan fazla yemek seti, 25 binden fazla büyük boy çöp poşeti ve tonlarca kağıt ve plastik atığın doğaya bırakılmasının önüne geçildi.



Online Hizmetlerle Mali ve İnsan Kaynağı Tasarrufu



Üniversite, Açıköğretim Sistemi hizmetlerini online platforma taşıyarak kira ücretleri yüksek olan Açıköğretim Bürolarını tahliye etti. Bu sayede sadece mali tasarruf sağlanmakla kalmadı, aynı zamanda bürolarda bulunan insan kaynağı merkeze transfer edilerek daha verimli bir çalışma ortamı oluşturuldu.



Taşınır ve Taşınmaz Kaynakların Ortak Kullanımı



Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal döneminde, taşınır ve taşınmaz kaynakların envanterinin çıkarıldığı birimler arasında eşgüdüm artırıldı. Bu sayede, ihtiyaç duyulan kaynakların birimler arasında ortak kullanımı sağlanarak, kaynak israfının önüne geçildi ve verimlilik daha da artırıldı.



Sınav Süreçlerinde Verimlilik ve Sürdürülebilirlik



2021-2022 Yılı Akademik Güz Dönemi ile 2023-2024 Akademik Güz Dönemi arasında gerçekleştirilen Açıköğretim Sistemi Ara Sınavları arasındaki sayısal veriler, sürdürülebilirlik konusunda Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ve Basımevi Müdürlüğü'nün itinalı çalışmalarının başarılı sonuçlar verdiğini gözler önüne seriyor. Bu kapsamda, 2021-2022 Güz Döneminde sınav oturum sayısı 4 iken, 2023-2024 Güz Döneminde bu sayı 3 oturuma indirildi. Bir yıl önce yapılan sınavlarda sınav materyallerinin yer aldığı kutu sayısı 21.887 iken, bu yıl bu sayı 12.449'a indirildi. Sınav evraklarının kullanımı için tahsis edilen lojistik araç sayısı 2021-2022 Güz Dönemi'nde 53 olarak kayıtlara geçerken, 2023-2024 Güz Dönemi sınavlarında bu sayı 29 olarak belirlendi. Anadolu Üniversitesi böylelikle karbon ayak izi konusunda büyük bir gelişme kaydetmeyi başardı. Öte yandan, sınava giren öğrencilerin kullandığı optik formlar ve kitapçık sayfa sayılarında da %50 oranında bir düşüş sağlandı. Geçtiğimiz yıl kullanılan optik form sayısı 4.473.112, kitapçık sayfa sayısı 40.674.596 iken bu dönem kullanılan optik form sayısı 2.450.426, kitapçık sayfa sayısı ise 25.971.940 oldu.

Sıfır Atık Projesi ile Atıksız Kampüs Hedefi



Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal döneminde sürdürülen Sürdürülebilir Kampüs faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen "Sıfır Atık" projesi, yeni akademik yılda hem personel hem de öğrenciler adına atıksız bir kampüs oluşturmak için çalışıyor. Anadolu Üniversitesi, tüm birimlerinde daha önce uygulamaya konulan sürdürülebilirlik uygulamalarına ek olarak kağıt israfının önlenmesi için mecburi olmayan hiçbir basılı materyal kullanılmayacak. Bu kapsamda afiş, davetiye, broşür, kitapçık vb. tüm materyallerin dağıtımı artık dijital ortamlarda gerçekleştirilecek. Öte yandan elektronik evrak sistemi ile gereksiz kağıt kullanımı da minimum seviyeye indirilmiş durumda. Üniversite, 33 ayrı noktada 43 dış mekanda geri dönüşebilir atık ekipmanı ile geri dönüşebilir atıkların toplanmasını sağlıyor. 450 noktaya kurulan iç mekan atık kutuları ile masa altlarında bulunan bireysel çöp kutuları da kullanımdan kaldırıldı.



Anadolu Üniversitesi'nin Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal döneminde kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki bu örnek çalışmaları, diğer eğitim kurumları ve kamu kuruluşları için de ilham kaynağı olma niteliği taşıyor. Üniversite yönetimi, bu çalışmalara devam ederek gelecekte de önemli tasarruflar ve çevresel katkılar sağlamayı hedefliyor.

