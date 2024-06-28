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Memurlar Sigorta Hakemliği Yapabilir mi?

657 sayılı Kanun ve Danıştay Kararı birlikte göz önünde bulundurulduğunda memurların sigorta hakemliği yapabilmesinin yasal olarak mümkün gözükmediği görülmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 00:10, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 13:11
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Memurlar Sigorta Hakemliği Yapabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "ikinci görev verilecek memurlar ve görevler" başlıklı 88'inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

A) Özel kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla;

1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

İkinci görev olarak verilebilir.

Asıl görevlerinin yanında;

a) Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,

b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,

c) Veteriner, diş hekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,

d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,

ikinci görev olarak yaptırılabilir."

Danıştay İkinci Dairenin oybirliğiyle aldığı bir kararında (Esas No: 2021/15790, Karar No: 2021/1765, Tarih: 26.05.2021); sigorta hakemlik faaliyetinin 657 sayılı Kanunun 88. maddesinde yer verilen ikincil görevlerden olmaması ve söz konusu hususta Devlet memurlarının sigorta hakemliği yapabilmeleri ve sigorta hakem ücreti alabilmelerine dair özel bir kanuni düzenleme bulunmaması nedeniyle, Devlet memurlarının sigorta hakemliği faaliyetinde bulunamayacakları sonucuna varıldığı yönünde hüküm verilmiştir. Kararda davalı idare tarafından yapılan savunma özetle şöyledir. " Devlet memurlarının hakemlik yapıp yapamayacağına ilişkin olarak (Mülga) Devlet Personel Başkanlığından görüş istendiği, anılan kurum tarafından, sigorta hakemlik faaliyetinin 657 sayılı Kanun'un 88. maddesinde yer verilen ikinci görevlerden birisi olmaması ve Devlet memurlarının sigorta hakemliği yapabilmeleri ile sigorta hakem ücreti alabilmelerine dair özel bir kanuni düzenleme bulunmaması sebebiyle, Devlet memurlarının belirli bir ücret karşılığında sigorta hakemliği faaliyetinde bulunamayacaklarının mütalaa edildiği, Sigorta Tahkim Komisyonu davalı idarenin gözetim ve denetimine tabi olduğundan sisteme ilişkin usul ve esasların davalı idare tarafından belirlendiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı yolunda cevap verilmiştir."

Bu bilgiler birlikte ele alındığında, memurların sigorta hakemliği yapabilmelerinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

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