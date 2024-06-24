Konya'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mehmet Kökcü idaresindeki 42 H 3845 plakalı otomobil, Derebucak-Antalya kara yolu Gencek Mahallesi yol ayrımında, Mahmut Ç. yönetimindeki 34 KHK 093 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refjüje çıktı. Kazada sürücü Kökcü ile aynı araçtaki Emine Kökcü kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan Erhan Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.