Başarılı okul müdürünün ismine atama listesinde yer verilmedi
Malatya'da kamuoyu tarafından yakından tanınan ve depremdeki özverili çalışmalarıyla bilinen Kız Lisesi müdürü Mehmet Başbuğ'un ismine atama listelerinde yer verilmedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 13:41, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 16:26
Malatya'da Kız Lisesi müdür yardımcısı olarak büyük özveriyle çalışan ve Kahramanmaraş depremleri sonrası müdürlüğe vekalet eden Mehmet Başbuğ yaptığı başarılı çalışmalarına rağmen proje okullarına yapılan son atamalarda listede yer almadı.
Baştuğ, yöneticilerin büyük kısmının Malatya'yı terk ettiği dönemde, müdür yardımcısı iken bütün sorumluluğu üstlenip müdürlüğe vekalet ederek, başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmişti.
Halen vekaleten yürüttüğü müdürlük görevi sonrasında asaleten atanması beklenirken son proje okullarına görevlendirme listesinde kız lisesi müdürü Mehmet Başbuğun ismine yer verilmemesi Malatya kamuoyunda tepki çekti.