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AB'den Apple'a soruşturma

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Appla'ı App Store uygulamalarıyla Birlik teknoloji kurallarını ihlal etmekle suçladı ve şirkete yeni soruşturma açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 14:16, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:17
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AB'den Apple'a soruşturma

AB Komisyonu, Apple'a App Store kurallarının uygulama geliştiricileri engellediği gerekçesiyle Diijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında açılan soruşturmaya ilişkin resmi bildirimin yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, uygulamalarını App Store aracılığıyla dağıtan geliştiricilerin, AB yasaları kapsamında, müşterilerini ücretsiz olarak alternatif ve daha ucuz satın alma seçenekleri konusunda bilgilendirebilmesi ve onları bu tekliflere yönlendirebilmesi, uygulamaların satın alınma imkanı tanınması gerektiği anımsatıldı.

Apple'ın bu alanda yetersiz kaldığı belirtilen açıklamada, şirketin App Store'un yönlendirme kuralları da dahil olmak üzere, uygulama geliştiricileriyle olan ilişkisini düzenleyen şartlarının AB kurallarında yer alan kriterleri karşılamadığı aktarıldı.

Açıklamada, Apple'a temel teknoloji ücreti de dahil olmak üzere, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ve uygulama mağazaları için yeni sözleşme gereklilikleri nedeniyle AB Komisyonunun yeni bir soruşturma başlattığına dikkat çekildi.

AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Apple'ın yeni sloganı 'farklı davran' olmalı." ifadesini kullandı.

"Apple çok uzun süredir yenilikçi şirketleri sıkıştırıyor ve tüketicilere yeni fırsatlar ve seçenekler sunmuyor." değerlendirmesini yapan Breton, AppStore ve iOS'un DMA ile uyumlu olmasını sağlamak için ilave adımlar attıklarını bildirdi.

AB teknoloji kuralları kapsamında Apple gibi büyük şirketler ve dijital platformlar daha katı kurallara tabi tutuluyor. AB dijital yasalarını ihlal eden firmalara küresel cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede para cezası uygulanabiliyor.

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