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Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 15:09, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:10
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Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.

5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı verileri eklenecek.

SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.

"Memur ve memur emeklisi için yüzde 20 ila 21 bekleniyor"

Memur ve emeklinin temmuzda alacağı maaş zamlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti;

Memur ve memur emeklisinin maaş artışı, hesaplamaya göre toplu sözleşme ile enflasyon farkı göz önünde bulundurulduğu zaman, haziran enflasyon verisinin de eklenmesiyle yüzde 20 ila 21 arasında olması beklenmektedir.

SSK ve Bağkur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi, Merkez Bankası beklenti anketleri, haziran ayında genel gidişat göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 25 ila 26 civarında olması tahmin edilmektedir.

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