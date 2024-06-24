TBMM'de görevli polis, evinde yaşamına son verdi

TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Şükrü Alantor, sabah saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinin salonunda ölü olarak bulundu. Polisin yaptığı incelemede Alantor'un beylik tabancası ile başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. 2012 yılında evlenen Alantor'un 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı belirtildi.