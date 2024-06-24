'Diş tedavisi sonrası ölüm' iddiasıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama

Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Gözler 28 Haziran'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor
Gözler 28 Haziran'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
CHP'nin ekonomi kurmayları Şimşek'le görüşecek
CHP'nin ekonomi kurmayları Şimşek'le görüşecek
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi!
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi!
Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular
Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular
AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede
AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede
Kayıt dışı böyle bitecek
Kayıt dışı böyle bitecek
Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti
Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
30 bin kişilik ilçe, yarım milyon kişiyi ağırladı: 450 ton çöp toplandı
30 bin kişilik ilçe, yarım milyon kişiyi ağırladı: 450 ton çöp toplandı
Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi
Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı
Murat öğretmen, son kez saçlarını kanser hastaları için bağışladı
Murat öğretmen, son kez saçlarını kanser hastaları için bağışladı
AK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
AK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Ankara'da önemli görüşme: CHP heyeti, Bakan Şimşek'le görüşecek
Ankara'da önemli görüşme: CHP heyeti, Bakan Şimşek'le görüşecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Diş tedavisi sonrası ölüm' iddiasıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, apse yapan dişi için gittiği hastanede gördüğü tedaviden sonra evinde hayatını kaybeden 46 yaşındaki kadının olayıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 16:10, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 16:51
Yazdır
'Diş tedavisi sonrası ölüm' iddiasıyla ilgili Başsavcılıktan açıklama

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokak üzerinde oturan kardeşinin evinde kalmak için İstanbul'dan kısa bir süre önce Bursa'ya gelen Enda Balta (46) dişinde oluşan apse sebebiyle fenalaştı. Görümcesiyle sabah saatlerinde rahatsızlığı için Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, kendisine verilen ilaçlar sonrası eve döndü. Akşam saatlerinde fenalaşan 46 yaşındaki kadının yakınları kendisine ulaşmak için seslendiklerinde cevap alamadı. Odaya girdiklerinde Balta'nın hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balta'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber