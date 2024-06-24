Tünelin içinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
Ömer Çelik'ten sosyal medyadaki 'vergi' iddialarına açıklama
Ömer Çelik'ten sosyal medyadaki 'vergi' iddialarına açıklama
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Gözler 28 Haziran'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor
Gözler 28 Haziran'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi!
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi!
Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular
Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular
AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede
AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede
Kayıt dışı böyle bitecek
Kayıt dışı böyle bitecek
Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti
Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
30 bin kişilik ilçe, yarım milyon kişiyi ağırladı: 450 ton çöp toplandı
30 bin kişilik ilçe, yarım milyon kişiyi ağırladı: 450 ton çöp toplandı
Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi
Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tünelin içinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tünel içerisinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 19:57, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 20:00
Yazdır
Tünelin içinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Ordu-Samsun Karayolu Kadıoğlu Tüneli'nde meydnaa geldi. Edinilen bilgiye göre, Elife Aysa Y. 'nin kullandığı 35 DHM 387 plakalı otomobil, Kadıoğlu Tüneli içine geldiğinde önüne aniden çıkan Eymen Keskin"e (6) çarptı. Kazada Eymen Keskin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber