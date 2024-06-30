'Hizmet yılını tamamlama' ile 'prim gününü tamamlama' aynı mıdır?

Detaylar/Değerlendirmeler:

EYT olarak adlandırılan 7438 sayılı Kanun 1/3/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun hükmü şu şekildedir,



"MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.



"GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez." şeklindedir.

1 - Maddede bahsi geçen ve işçi statüsünde çalışanlarla ilgili olan 506 sayılı Kanun Geçici Madde 81 hükmünde hizmetlerin gün olarak sayısının "MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİMİ ÖDEMİŞ BULUNMALARI" şeklinde ifade edilmektedir.

2 - Yine maddede bahsi geçen ve memur statüsünde çalışanlarla ilgili olan 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 81 hükmünde ise, "KADIN İŞTİRAKÇİNİN 20, ERKEK İŞTİRAKÇİNİN 25 FİİLİ HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAMALARI" şeklinde ifade edilmektedir.

Dolayısıyla işçi statüsünde olanlar için her çalışma günü olacak şekilde prim ödemeleri olur ve her yıl 360 gün olarak kabul edilir.

Memur statüsünde olanlar için ise her ayın 15 inde görev aylıkları alındığından bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süre çalışma gün süresi olarak kabul edilir.

Sonuç bağlamında, "HİZMET YILINI TAMAMLAMA" ile "PRİM GÜNÜNÜ TAMAMLAMA" ifadesi sonuç itibariyle aynı olmaktadır.

NOT: Ancak işçiler için uygulanan ve memurlar için uygulanmayan "SİGORTALILIK SÜRESİ" tamamen farklıdır ve bu süre ilk SGK primleri ödenmiş olarak ve 18 yaşından sonra başlanılan çalışma tarihinden başlar ve 20 veya 25 yılın tamamlandığı tarih arasını kapsar. Bu tarih arasında sigorta primi ödenip ödenmeme şartı aranmaz.

Konularla ilgili olarak aşağıdaki adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.

https://www.memurlar.net/haber/979242/

https://www.memurlar.net/haber/1035481/

https://www.memurlar.net/haber/1071164/

