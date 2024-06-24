CHP heyeti, Mardin ve Diyarbakır sınırındaki yangın bölgesinde

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, beraberinde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İzmir Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl, Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ile 20 Haziran'da çıkan yangından etkilenen Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yazçiçeği, Köksalan ve Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine gelerek taziye ziyaretlerinde bulundu. Köksalan Mahallesi'nde konuşan Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, soruşturmanın hızlı bir şekilde sonlandırılması gerektiğini ifade ederek, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına, Grup Başkan Vekili olarak Çınar ilçesi Köksalan köyündeyiz. Burada büyük bir felaket yaşadık. Yurttaşlarımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Biz öncelikle olayla ilgili muhtarlarımızı, mağdurları, köylülerimizi dikkatle dinledik. Elektrik kurumunun açık bir kusuru olduğu söyleniyor. Biz de burada görüyoruz işte 50 yıllık elektrik direkleri ve elektrik sistemi, yangının çıkma sebebinin bu olduğu söyleniyor. Öncelikle cumhuriyet savcılarından talebimiz, isteğimiz nesnel, objektif hiçbir etki altında kalmadan soruşturmayı hızlı bir şekilde sonlandırmaları, bu olayın sebebini, halkımıza ve bizlere anlatmalarıdır. Müdahalenin geç yapılması maalesef kayıplarımızın sayısını artırmıştır. Yurttaşlarımız ölmüştür. Çok büyük kayıplar vermişlerdir, mal kayıplarına uğramışlardır. Bu sebeple bu konunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

'MECLİS ARAŞTIRSIN İSTİYORUZ'

Yangınla ilgili Meclis'e soru önergesi verildiği belirten Başarır, "Devlet mağdurun yanında olmalı, iktidar mağdurun yanında olmalı, bakın burada internet yok, su yok, elektrik yok. Çok zor şartlarda çiftçilikle, hayvancılıkla hayatını idame ettiriyor yurttaşlarımız. Zaten hayvanlarına bakarken, tarlalarını sürerken hayatlarını kaybettiler. Onların mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Bu konuda biz de, Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm belediyelerimizden destek isteyeceğiz. Biz bu olayın sonuna kadar, gerçekleri ortaya çıkana kadar Diyarbakır'da olacağız, yurttaşlarımızın yanında olacağız. Son olarak şunu da söyleyeyim; Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir araştırma önergesi verdik. Evet, neden bu orman yangınları bu mevsimde sıkça oluyor. Kayıplar veriyoruz. Türkiye'nin her yerinde oluyor. Eksiklik nedir, sebep nedir, bunun araştırılmasını istiyoruz. Bir zahmet buna evet desinler. Meclis bunu araştırsın istiyoruz" diye konuştu.

'YANGIN BİRİNDEN ÇIKSAYDI, 3 KÖY BİRBİRİNİ ÖLDÜRÜRDÜ'

Köksalan Mahalle Muhtarı Hüseyin Çelebioğlu ise yangının elektrik direğinden kaynaklandığını öne sürerek, "Bu yangın birinden çıksaydı, diğer adamlar şu anda birbirlerini vurmaz, öldürmez mi? Siz bunu düşünmüyorsunuz ama sayın milletvekilimiz hepsi buradadır. Hepsi biliyorlar. Bir yangın birinin elinden çıktığı zaman diğerleri nasıl idare eder, nasıl yapacak? Bin 500 tane hayvan, 15 tane can verilmiş. 3 köy birbirimizi öldürecektik. Siz bunu bir düşünün, bir direğe bakın. Tarlanın içinde daha biçilmemiş 100 dönüm tarla içinde direk vardır. Direğin içinden çıkmış. Ne diyeceğim, her şey ortadadır. Bunu herkesin bilmesi lazımdır" ifadelerini kullandı.