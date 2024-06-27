10 gün devamsızlıkta kurum mazeretin olup olmadığını araştırmak zorunda mı?

İlk derece mahkemesi: Kurum mazeretin varlığını araştırmamıştır

Davacının göreve gitmeme halinin on günden fazla sürdüğü ve o tarihlerde izinli de olmadığı açık olmakla birlikte, çekilme isteğinde bulunmuş sayılmadan önce, davacıya göreve gitmemesine sebep olan herhangi bir mazereti bulunup bulunmadığının usulünce sorulup, davacının mazeret bildirmesi halinde, bu mazeretinin kabul edilebilir olup olmadığı yönünde bir değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilmesi gerekirken; davacının mazeretinin olup olmadığı yönünde araştırma yapılmaksızın, eksik inceleme ile tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Davacı: 15 Temmuz gazisiyim

15 Temmuz Gazisi olduğu, yaşadığı psikolojik travmadan dolayı işe gidemediği, birçok davada tanıklık yaptığı, uzun süre tedavi gördüğü belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay: Kurum mazeret olup olmadığını araştırmıştır

Davacı tarafından gelmediği günler için 15 Temmuz günü yaşadığı ağır travma mazeret olarak bildirilmiş ise de, buna ilişkin dosya kapsamında mazeret olarak kabul edilebilecek sağlık raporuna da rastlanmamıştır.

Dolayısıyla, davacının devamsızlığının haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığı hususunun idarece araştırıldığı, bu konuda geçerli bir mazereti varsa sunması için davacıya da imkan tanındığı; ancak, hukuka uygun ve geçerli bir mazeretinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, dava konusu işlemde hukuka aykırılık yoktur.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2019/4289

Karar No: 2023/3450

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: . Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca 28/06/2017 tarihinden itibaren görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; dava konusu olayda, davacının göreve gitmeme halinin on günden fazla sürdüğü ve o tarihlerde izinli de olmadığı açık olmakla birlikte, çekilme isteğinde bulunmuş sayılmadan önce, davacıya göreve gitmemesine sebep olan herhangi bir mazereti bulunup bulunmadığının usulünce sorulup, davacının mazeret bildirmesi halinde, bu mazeretinin kabul edilebilir olup olmadığı yönünde bir değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilmesi gerekirken; davacının mazeretinin olup olmadığı yönünde araştırma yapılmaksızın, eksik inceleme ile tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacının 28/06/2017 - 26/07/2017 tarihleri arasında özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğine dair tutanaklar düzenlendiği, gelmeyişine mazeret olarak ifade vermek üzere ... Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davaların duruşmalarına katıldığını bildirdiyse de katılmadığının anlaşıldığı, devamsızlığının bir mazerete dayanmaması sebebiyle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

15 Temmuz Gazisi olduğu, yaşadığı psikolojik travmadan dolayı işe gidemediği, birçok davada tanıklık yaptığı, uzun süre tedavi gördüğü belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde memur olarak görevli olan davacı, 15 Temmuz darbe girişimi gazisi olarak müşteki sıfatıyla darbe girişimine ilişkin olarak yargılamanın yapıldığı ... Ağır Ceza Mahkemesinin... esasında kayıtlı dava dosyasında ifade vermek üzere Kurumundan izin almış; ancak, duruşmalara katılmadığı tespit edilerek, 28-30/06/2017, 03-07/07/2017, 10-14/07/2017, 17-21/07/2017 ve 24-26/07/2017 tarihleri arasında tutulan tutanaklarla izinsiz ve mazeretsiz göreve gelmediğinden bahisle dava konusu işlem ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca memuriyetten çekilmiş sayılmasına karar verilmiş olup, temyizen incelenmekte olan dava bu işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Çekilme" başlıklı 94. maddesinde, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır..." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bakılan davada; davacının 28/06/2017 - 26/07/2017 tarihleri arasında göreve gelmediğine ilişkin idarece tutanaklar tutulduğu, mazereti olup olmadığı sorulduğunda; 15 Temmuz darbe girişimi gazisi olarak müşteki sıfatıyla darbe girişimine ilişkin olarak yargılamanın yapıldığı ... Ağır Ceza Mahkemesinin... esasında kayıtlı dava dosyasında ifade vermek üzere duruşmalara katıldığını beyan ettiği, konunun anılan Mahkemeden sorulması üzerine verilen yanıtta; "28/06/2017-29/06/2017 ve 30/06/2017 tarihlerinde söz konusu davada üç gün duruşma yapıldığı, daha sonra duruşmanın 06/07/2017 tarihine bırakıldığı, 06/07/2017 tarihinde yapılan duruşma sonrasında da duruşmanın 02-03-04-08/2017 tarihlerine bırakılmasına karar verildiği, anılan tarihlerde yapılan duruşmaların hiç birine davacının katılmadığı ve beyanının alınmadığının anlaşıldığı, ayrıca Mahkemenin bu dosyasında yalnızca 28/06/2017, 29/06/2017, 30/07/2017 ve 06/07/2017 tarihlerinde 4 gün duruşma yapıldığı, bunun dışında her hangi bir gün duruşma yapılmadığı, son duruşmada tutanağın 15 nolu bendi gereğince müşteki ...'ın bir sonraki celse hazır edilmesi için kolluk birimine müzekkere yazılmasına karar verildiğinin" bildirildiği görülmektedir.

Davacı tarafından gelmediği günler için 15 Temmuz günü yaşadığı ağır travma mazeret olarak bildirilmiş ise de, buna ilişkin dosya kapsamında mazeret olarak kabul edilebilecek sağlık raporuna da rastlanmamıştır.

Dolayısıyla, davacının devamsızlığının haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığı hususunun idarece araştırıldığı, bu konuda geçerli bir mazereti varsa sunması için davacıya da imkan tanındığı; ancak, hukuka uygun ve geçerli bir mazeretinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki ... İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak, 13/06/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

