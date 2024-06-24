A Milli Takım'da Çekya maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki antrenman, ilk olarak tüm grup halinde yapılan fitness salonunda yapılan mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, neşeli anlara sahne olan ısınma bölümünün ardından taktik çalışmalar yaptı. Bugün A Milli Takım kampına katılan kaleci Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı.

Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok tedavilerine devam edilmesi sebebiyle çalışmada yer almadı.

A Milli Takım, yarın saat 11.00'de (TSİ 12.00) Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp tesisinde Çekya maçı öncesindeki resmi antrenmanını yapacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.15'te (TSİ 17.15) hava yoluyla Hamburg'a yolculuk edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu katılacağı basın toplantısı müsabakanın oynanacağı Volksparkstadion'da bir basın toplantısı düzenleyecek.