Nüfus artışı için yeni önlemler yolda: Doğurganlık alarm veriyor

Sabah Gazetesi'nden Rana Büyüktaş'ın haberine göre Dünyada yaşanan düşük doğum oranları, ülkelerin genç nüfus oranlarında ciddi azalmalara yol açtı. Avrupa ülkelerinin yıllardır mücadele ettiği düşük doğum oranları, son yıllarda Türkiye'de de yaşanmaya başlandı.

Türkiye, genç nüfus oranını artırmak için dünyadaki örnekleri inceleyerek politika geliştirmeye hazırlanıyor.

ÖRNEKLER İNCELENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2023'te Türkiye'nin doğum oranları 1.51 çocuk olarak gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir" sözüyle nitelendirdiği doğum oranlarını artırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Doğum oranı düşüşünün önüne geçmek ve vatandaşları çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için dünyadaki örnekleri inceleyen bakanlık, araştırmaların sonucuna göre Türk kültürüne en uygun politikayı Türkiye'ye uyarlayarak hayata geçirecek.

DOĞURGANLIK EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 958 bin 408 oldu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2.38 çocukken, 2023'te 1.51 çocuk olarak gerçekleşti.

Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altında kaldığını gösterdi. Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2023 yılında binde 11.2 oldu.

Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20.3 doğum düşerken, 2023 yılında 11.2 doğum düştü.

JAPONYA'DA ROBOT BEBEKLER KULLANILIYOR

Bulgaristan, doğum oranlarını artırmak için doğum iznini 12 aya çıkardı. Doğum iznine ayrılan annelerin maaşları ise her ay hesaplarına yatırılmaya devam etti.

Güney Kore 2023'te başlattığı uygulama ile yeni doğan çocuk için her aileye aylık 745 dolarlık nakdi destek sunuyor.

Nüfusunun yaklaşık beşte birinin 60 yaşında ya da daha büyük olduğu Küba, yeni doğan bebeklerin anne ve babalarının yanında büyükanne ve büyükbabalarına da ücretli izin veriliyor.

Finlandiya, yeni annebaba olan çiftlere içerisinde bebek kıyafetleri, pijamalar, kitaplar, bakım ürünleri ve oyuncaklar gibi yaklaşık 50 farklı eşyadan oluşan "annelik paketi" ile destek veriyor.

Japonya, çiftleri bebek fikrine alıştırmak ve bir duygusal bağ kurarak kendi bebeklerini yapmaya özendirmek için bebek robotlar üretiyor. Bebek robotlar, gıdıklanınca gülüyor, ağlıyor ve bebek gibi sesler çıkarıyor.

Çin, uzun yıllardır sürdürdüğü "tek çocuk" politikasını 2015 yılında sonlandırarak doğum oranını 1 yılda yüzde 7.9 artırdı. 2023'te ise ikinci çocuk için çiftlere para desteği vermeye başladı.

Danimarka anne ve babaya verilen doğum iznini 13 haftadan 24 haftaya çıkarmaya hazırlanıyor. Danimarka, geliştirdiği yeni modelle ebeveynlerin 24'er hafta doğum izninin en az sekiz haftasının devredilmeden, kalan izin zamanlarının ise ebeveynler arasında devredilerek kullanılmasını sağlayacak.