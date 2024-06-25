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Asgari ücret için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Asgari ücrete yıl başında yapılan zammın ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zamma kapıyı kapatsa da yaşanan son gelişmeler beklentileri artırdı. Kulislerde enflasyonda yaşanan artışa karşı kayıtsız kalınmayacağı belirtilirken, asgari ücret için düşünülen rakam dile getirildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 08:35, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 08:37
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Asgari ücret için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Asgari ücret yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Memurlar ve emekliler Temmuz ayında alacağı zam için gün sayarken, asgari ücrete ise yıl başında "enflasyonu tetiklediği" gerekçesiyle bu yıl zam yapılmayacağı açıklanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam kapısını kapatsa da Erdoğan-Özel zirvesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin gölge bakanı Yalçın Karatepe arasında yaşanan görüşmeler sonrası asgari ücrete zam beklentilerini yeniden gündeme geldi.

Peki asgari ücrete zam kararı alınırsa ne kadar zam yapılacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.

ZAM TALEPLERİNE KAYITISIZ KALINMAYACAK

Asgari ücrete her ne kadar zam yapılmayacağı dile getirilse de yüzde 75'leri bulan enflasyon karşısında dayanacak gücü kalmayan çalışanların zam talebine karşı hükümetin kayıtsız kalmayacağı düşünülüyor.

Kulislerde AK Parti'nin sürpriz bir şekilde asgari ücrete ara zam kararı verebileceği belirtiliyor.

Kulislere yansıyan bu bilgilerde asgari ücret zammına dair bazı oranlar da dile getiriliyor.

ERDOĞAN ZAM KARARI ALABİLİR

Asgari ücrete ara zam kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebileceği kulislere yansırken bu zam oranının enflasyon ile doğru orantılı olmayacağı vurgulanıyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM

2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 oranında enflasyon olması beklenirken asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı belirtildi.

Kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranın bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Bu iddialar gerçekleşirse Temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL'den 19.552 TL'ye yükseltilecek.

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