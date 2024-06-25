FETÖ'nün tepe isminden 15 Temmuz itirafı

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre FETÖ'cüler 15 Temmuz hain darbe girişimini elebaşı Fetullah Gülen'in planlamadığını savunurken, örgütün üst düzey yöneticisinden itiraf geldi.

FETÖ'nün eğitim yapılanmasının başındaki kişilerden firari FETÖ'cü Halit Esendir, "Hocaefendi akşam kalkışması olduğunda o gün Cuma biliyorsunuz. Cumadan çıkmışlardı ABD'de. Türkiye'de ise saat 21:00 civarıydı. İlk haberler çıkınca köprüler kapatılıyor, uçaklar uçuyor diye, Pensilvanya'daki arkadaşlar kapıyı çalıyorlar. 'Hocam Türkiye'de darbe olmuş' diyorlar. Hocaefendi bir anda şaşırıyor. Çünkü darbenin gece 03.00'da olacağından bilgisi var. Hocaefendi bir anda 'Türkiye'de saat kaç' diyor. '21.30' diyorlar. 'Bu saatte darbe olmaz, bu bir oyun bu' diyor. Hocaefendinin bu ifadesini duyuramadık" dedi.

Kırmızı kategoride aranan Esendir'in itirafları, hain darbe girişiminin FETÖ'nün planladığıyla ilgili önemli bir delil daha oldu.

Örgüt elebaşının ölmesinin ardından yerine geçecek isimler arasında gösterilen Esendir, "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen örgütün üst yönetiminin üyeleri arasında... 1971'de lise sondayken Balıkesir'in Edremit ilçesinde vaizlik yapan elebaşı Gülen ile tanışan Esendir, daha sonra da hep yanında yer aldı. Ege Üniversitesi Kimya okuduktan sonra örgütün 'ışık evleri'nde görev yapan Esendir, örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atanların başında geliyor. Esendir, Gülen'in talimatıyla 1977'de örgütün ilk dershanesi olan Akyazılı Orta Yüksek Eğitim Vakfı (OYEV) Dershanesi'ni açtı, 12 Eylül darbesinin ardından bu dershane, "Yamanlar Koleji" adıyla okula çevrildi.

Esendir, örgüte ait yayın organlarının kuruculuğunu yaptı. 1988-2003 arasında Zaman gazetesinde genel koordinatörlüğü ve genel yayın yönetmenliği yaptı.

ÖRGÜTÜ KURAN "İKİ DELİDEN" BİRİ

Darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Medya Etik Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Esendir, firar ettiği Almanya'da basın yayın alanında ticaret yapıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, darbe girişiminden bir gün önce açtığı ve kamuoyunda "FETÖ Çatı Davası" olarak bilinen davanın iddianamesinde, Esendir'in, elebaşı Gülen'in "Ben cemaati iki deli ve bir veli ile kurdum" söylemindeki "deli" olarak bahsedilen şahıslardan biri olduğu ifade edildi.