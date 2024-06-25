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İsrail, Heniyye'nin kız kardeşini de öldürdü!

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 09:39, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:53
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İsrail, Heniyye'nin kız kardeşini de öldürdü!

İsrail ordusuna ait uçaklar, Şatı Mülteci Kampı'nda Heniyye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze kentindeki Muammedani Hastanesi kaynakları da Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin ölenler arasında olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.

BM sağlık merkezlerinin küçük bir kısmı hizmet verebiliyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) X sosyal medya platformundan, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de zorlu sağlık koşullarına ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Sağlık Merkezi'nin önceki ve kısmen yıkılmış sonraki hallerinin fotoğrafları paylaşılan açıklamada, UNRWA'nın İsrail'in saldırılarından önce Gazze'de temel sağlık hizmeti ihtiyacının yüzde 70 ile 80'ini karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "UNRWA'nın (Gazze'deki) sağlık merkezlerinin yalnızca küçük bir kısmı minimum malzeme erişimiyle faaliyette bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

"Gazze'nin merkezinde koşullar felaket noktasını aştı"

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediye Başkanı Diyab el-Cerv, yaptığı açıklamada, son dönemdeki saldırıların Filistinlilerin acılarının daha da artmasına ve özellikle yüz binlerce yerinden edilmiş insanın bu bölgelere akın etmesiyle bulaşıcı ve tehlikeli hastalıkların yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılar sonrasında, felaketin daha da arttığını vurgulayan Cerv, "İsrail'in sosyal hizmetler kurumlarını direkt hedef alması sonucunda su, elektrik ve kanalizasyon gibi hizmetlerin kesilmesi, Filistinlilerin acılarının büyük ölçüde katlanmasına neden olmuştur." dedi.

Hepatit, astım ve bağırsak enfeksiyonları gibi bulaşıcı hastalıkların giderek arttığını aktaran Cerv, genel durumun "korkutucu bir şekilde kötüleşme tehlikesi taşıdığı" uyarısında bulundu.

Cerv, "Okullarda, açık ve kapalı salonlarda ve etkinliklerde olduğu gibi yerinden edilmişlerin yerleşebileceği boş arsa kalmadı. Deyr el-Belah şu anda kent genelindeki 150 barınma merkezine dağıtılmış yaklaşık 700 bin yerinden edilmiş insanı barındırıyor." bilgisini paylaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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