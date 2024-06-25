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Altının gramı 2 bin 462 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 462 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 10:01, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:56
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Altının gramı 2 bin 462 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 471 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2 bin 462 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 270 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 kayıpla 2 bin 325 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin sürmesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Dün, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda daha iyi verilerin, faiz oranlarının çok yüksek olup olmadığı sorusunu gündeme getireceğini dile getirdi.

Goolsbee, "Enflasyonda geçen ay gördüğümüz gidişat sürerse ve buna reel ekonominin diğer bazı kısımlarında yavaşlama koşulları da eklenirse, o zaman bu kadar kısıtlayıcı kalıp kalmayacağımızı sorgulamaya başlamanız gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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