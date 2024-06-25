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YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, internet sitesinden YÖKDİL/2 başvuru kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 10:12, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:13
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YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2), 11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/2 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezler

Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri

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