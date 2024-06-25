YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM, internet sitesinden YÖKDİL/2 başvuru kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2), 11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/2 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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