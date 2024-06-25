Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda yeşil dönüşüm ve istihdam konularının öne çıkması bekleniyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 10:59, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:00
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 11.00'de toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.
Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi uygulaması ve sınırda karbon düzenleme mekanizması sürecinde sanayinin yeşil dönüşümü konuları Kurul'un gündeminde olacak.
İstihdam teşvikleri ve etki analizi konusunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.