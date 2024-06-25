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Maaştan kesilen cezaya yargı 'dur' dedi

İzmir'de bir alışveriş merkezindeki mağazada çalışan Emreh Aksın, vatandaşların da kullandığı açık hava bölümünde sigara içtiği gerekçesiyle AVM yönetimi tarafından 3 bin lira cezaya çarptırıldı. İş yeri cezayı, Aksın'ın maaşından kesti. Aksın olayı yargıya taşıdı. İş mahkemesi, işverenin çalışanı nedeniyle uğradığı maddi zararın tahsili için ancak İş Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde maaştan kesinti yapabileceği gerekçesiyle kesintinin iptaline hükmetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 11:04, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:06
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Karşıyaka'daki bir AVM'de mağaza çalışanı Emrah Aksın, geçen yıl ağustos ayında, vatandaşların da kullandığı açık hava bölümünde sigara içti.

AVM yönetimi, personelin bu alanı kullanamayacağı gerekçesiyle Aksın'ın çalıştığı firmaya 3 bin TL ceza kesti.

Firma da cezayı Aksın'ın maaşından tahsil etti.

Aksın kesintinin iptal edilmesi için hem çalıştığı firmayla hem de AVM yetkilileriyle görüştü ancak sonuç alamadı.

Bunun üzerine Emrah Aksın, avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

Karşıyaka 2'nci İş Mahkemesi'nde görülen davada 13 Haziran'da karar çıktı.

Mahkeme, işverenin çalışanı nedeniyle uğradığı maddi zararın tahsili için ancak İş Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde maaştan kesinti yapabileceği gerekçesiyle kesintinin iptaline hükmetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Emrah Aksın, "AVM yönetimi ile çalıştığım firmaya durumu ilettim ancak sonuç alamadım. Kendilerini haklı buldular. Konuyu yargıya taşıdım. Üzerinden 1 yıl geçti ve kazandık. Bu sadece benim için geçerli değil. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Bu davayı herkes için açtım. Benim gibi benzer şekilde ceza kesilen ve ödemek zorunda kalan işçiler için emsal teşkil etmesini isterim." dedi.

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