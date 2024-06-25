Merkez Bankası açıkladı: Nisan ayı konut fiyatları artış oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,2, yıllık bazda yüzde 48,4 oranında arttı. Nisan'da konut fiyatlarında yıllık yüzde 48,42 ile Ekim 2021'den bu yana en yavaş artış gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında azalış göstermiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 20 24 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1 3,0 ve 1,9 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 37,6 58,9 ve 45,1 oranlarında artış göstermiştir."