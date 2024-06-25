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Bayram tatilinde elektrikli araç şarj süresinde rekor kırıldı

Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye genelindeki 19 bin 761 elektrikli şarj soketinde yaklaşık 184 bin şarj işlemi yapılarak 140 bin 935 saatlik rekor şarj süresine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 12:15, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:59
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Bayram tatilinde elektrikli araç şarj süresinde rekor kırıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 15-23 Haziran döneminde toplam 3,6 milyon kilovatsaatlik elektrik üretimi gerçekleşti.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ve şarj altyapısındaki hızlı gelişme ve yaygınlaşma devam ederken, bayram tatili boyunca şarj istasyonlarında yoğun kullanım oldu.

Bayram tatili öncesi 6-14 Haziran döneminde şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi 15-23 Haziran döneminde göre yaklaşık yüzde 21 arttı. Bu dönemde şarj işlemi sayısında da yüzde 6,3'lük artış kaydedildi.

Böylelikle, Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye genelindeki 19 bin 761 elektrikli şarj soketinde yaklaşık 184 bin şarj işlemi yapılarak 140 bin 935 saatlik rekor şarj süresine ulaşıldı.

Yeşil şarj noktalarının sayısı 7 bini aştı

Yeni yatırımlarla geçen yıl ocak ayında 3 bin 81 olan şarj noktası sayısı da haziran ayı itibarıyla 19 bin 761'e yükseldi.

Türkiye genelindeki şarj noktalarının 7 bin 122 tanesi hızlı (DC), 12 bin 639 tanesi yavaş (AC) nitelikte bulunuyor.

Elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj noktası sayısı ise 7 bin 175'e ulaştı.

Öte yandan, Türkiye'de şarj hizmeti sunulan tüm şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları EPDK tarafından geliştirilen "Şarj@TR" mobil uygulaması üzerinden anlık olarak görülebiliyor.

Elektrikli araç pazarında yaşanan gelişmeye paralel olarak Türkiye'de şarj ağının coğrafi kapsayıcılığının genişlemesiyle şarj ağı altyapısında güçlü ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması EPDK'nin önde gelen hedefleri arasında yer alıyor.

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