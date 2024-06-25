Bakan Yerlikaya: Tatilde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline ilişkin trafik verilerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sözlerine trafiğin, terör ve asayiş gibi en önemli güvenlik problemlerinin başında yer aldığını dile getirerek başladı.

Yerlikaya, "Önlenebilir halk sağlığı sorunu' olarak tanımlanan trafik kazalarını en aza indirmek için büyük çaba içindeyiz" dedi.

"Eğer trafik kurallarına uyarsak, inanın kaza sayıları sürekli azalacak"

Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere; özellikle 9 günlük bayram tatillerinde, ülkemiz genelinde trafik akışı büyük ivme kazanıyor; yollara çıkan araç sayıları artıyor ve sonuç olarak maalesef trafik kazalarında artışlar yaşanıyor.

İşte bu amaçla; geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatili öncesi, 'Hayatla yarışılmaz' dedik. Bu Kurban Bayramı tatili öncesi, trafik kurallarına uyalım ki, 'Yolun sonu bayram olsun' dedik.

Gece ve gündüz çalışan trafik ekip sayılarımızı artırdık. Denetim sayılarımızı artırdık.

Ama değişmez bir gerçek var, denetim sayıları arttıkça, kaza oranlarında büyük düşüşler yaşanıyor. Yine radar sayılarını artırdık. Özellikle virajlı ve hız yapmaya müsait yollarda.

Şurası çok net, ulaşım alt yapımız çok üst seviyelerde. Eğer trafik kurallarına uyarsak, inanın kaza sayıları sürekli azalacak"

Kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya trafik kazalarına ilişkin başlıca verileri şöyle sıraladı:

2024 Ramazan Bayramında 11 milyon 236 bin 983 araç otoyolları kullandı. 2024 Kurban Bayramında ise 21 milyon 67 bin 377 araç otoyolları kullandı.

2024 Kurban Bayramı tatilinde 3 milyon 687 bin 894 araç denetlendi. Polis ve jandarma, yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardı.

Kurban Bayramı tatilinde 47 bin 776 otobüs denetlendi. 215 kaza yaşandı, maalesef 1 can kaybı oldu. 7 bin 485 otobüse işlem yapıldı.

Kurban Bayramı tatilinde 519 bin 242 işlem yapıldı. 7 bin 216 trafik kazası meydana geldi.

9 günlük tatilde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 274 kişi yaralandı.